Dal 25 aprile al via la Facol Cup, la finale il 13 giugno al Viola Park

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Il 25 aprile prende il via la quinta edizione della Facol Cup, torneo di calcio a undici tra le rappresentative delle facoltà dell’Università degli Studi di Firenze e presentata oggi presso il Wind3 Media Center del Viola Park. Nata nel 2022 con l’ambizione di restituire almeno in parte ciò che la pandemia ha sottratto agli studenti, FacolCup è diventata la manifestazione sportiva universitaria più importante a livello nazionale. Nelle sue prime quattro edizioni ha coinvolto oltre 20.000 tra partecipanti, pubblico e staff.

L’iniziativa, ideata a fine 2021 da Enea De Vita e realizzata con Leonardo Giusti, è oggi un progetto gestito dall’Associazione Amici di Kairos APS, fondata appositamente per il torneo e composta da centinaia di studenti universitari. Affermatasi come successo nazionale, il particolare format, unito all’introduzione del VAR in ausilio all’arbitro, hanno concentrato sulla FacolCup un’attenzione dei media senza precedenti. Grazie alla collaborazione e al sostegno della ACF Fiorentina, per il terzo anno consecutivo l’ultimo atto della FacolCup Enic 2026, programmato per Sabato 13 Giugno, si terrà allo Stadio Davide Astori all’interno del Centro Sportivo Rocco B. Commisso Viola Park. L’iniziativa è patrocinata da Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Comune di Bagno a Ripoli e Rai Toscana. Sono Media Partner di FacolCup Enic 2026 TGR, Lady Radio e Calciopiù. Il torneo avrà inizio Sabato 25 Aprile 2026 e terminerà Sabato 13 Giugno 2026. Il campo di riferimento che prevalentemente verrà utilizzato per la manifestazione sarà l’impianto sportivo “Andrea Pazzagli” (Via di Belmonte 35, Bagno a Ripoli).