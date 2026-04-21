Ufficiale Il Pisa volta pagina: addio Vaira, l'ex viola Gabbanini nuovo direttore sportivo

vedi letture

Il Pisa, sconfitta dal Genoa e ultimo in classifica insieme al Verona e a -10 dalla salvezza quando mancano 5 partite alla fine del campionato, volta pagina. In mattinata ha ufficializzato l'addio dal ds Davide Vaira mentre è di pochi minuti fa la nota con cui il club annuncia un nuovo dirigente. Si tratta di Leonardo Gabbanini, in passato tecnico del settore giovanile della Fiorentina e che era stato indicato come uno degli osservatori papabili per il club viola, avendo in passato lavorato con Paratici.

Ecco la nota e la foto del Pisa: "La Società Pisa Sporting Club è lieta di annunciare la nomina di Leonardo Gabbanini come nuovo Direttore Sportivo del Club. Nato nel 1980, Gabbanini è passato giovanissimo dal ruolo di calciatore a quello di allenatore, prima nei settori giovanili di Sampdoria e Fiorentina e quindi sulle panchine di Pistoiese e Civitanovese. Nel 2015 il passaggio dietro la scrivania con l’incarico di Chief Scout del Watford e di Responsabile dell’Area Scouting dell’Udinese.

Un percorso a livello nazionale e internazionale proseguito nel 2022 con l’importante esperienza al Tottenham nel ruolo di Head of Recruitment/Chief Scout, a stretto contatto con la Direzione Sportiva degli Spurs, rivestita poi ad interim prima di lasciare il Club. Da oggi inizia per lui l’avventura con il Pisa Sporting Club. Benvenuto Leonardo"