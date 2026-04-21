L'Adicosp premia anche Ndour, partita permettendo: il 4 maggio Gran Galà a Roma

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Il 4 maggio a Roma si terrà il consueto Gran Galà del calcio a cura dell'Adicosp, Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi, che tra i premiati vede anche un calciatore viola. Riconoscimento infatti per il centrocampista della Fiorentina e punto fermo dell'Italia Under 21 Cher Ndour. Ieri sera il giocatore ha provocato il gol del Lecce facendosi beffare da Tiago Gabriel ed ha sbagliato una buona occasione sotto rete, ma la sua stagione, considerando anche le complicazioni avute dalla Fiorentina, è stata all'insegna della crescita e di qualche soddisfazione, con gol importanti.

Al giocatore andrà il premio, intitolato all'ex viola e laziale scomparso in un incidente d'auto Daniel Guerini, come miglior giocatore di serie A; come miglior Under 17 sarà premiato invece il promettente figlio d'arte passato anche dal settore giovanile viola Christian Comotto, figlio del difensore Gianluca e attualmente allo Spezia in prestito dal Milan. Ovviamente in quella data tutta la Fiorentina sarà a Roma, ma per la partita contro la Roma; difficile dunque la presenza del giocatore viola.