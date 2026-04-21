Sarri presenta Atalanta-Lazio: "Non è una partita che vale una stagione per me"

vedi letture

In casa Lazio è vigilia di semifinale di ritorno di Coppa Italia. Dopo il 2-2 dell'andata, Zaccagni e compagni hanno ottenuto tredici punti nelle sei partite giocate in campionato e sono reduci dalla bella vittoria di sabato al Maradona. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa dagli studi televisivi del centro sportivo di Formello. Ecco alcuni passaggi.

Si parla di una partita che può salvare una stagione. Condivide questa definizione?

"È una definizione giornalistica, non esiste una partita che vale una stagione perché una stagione viene valutata su tutte le partite. Poi c'è la definizione della singola partita, che sarà importante".

La partita di Napoli sarà decisiva per le scelte di domani?

"Saranno decisive le indicazioni degli allenamenti, ci sono da fare tantissime valutazioni perché abbiamo 4-5 giocatori che sono quasi guariti clinicamente, ma dalla guarigione clinica alla buona condizione fisica ci passano 20-25 giorni. Ci sono tanti giocatori che possono garantirci solo un certo minutaggio, sarà fondamentale in una partita dove non sappiamo anche la durata. Noslin è uscito leggermente acciaccato, vediamo se riusciamo a migliorare la sua condizione in vista di domani. Basic rientra nel discorso fatto prima, ha fatto molta fatica a Firenze mentre a Napoli ha fatto molto meglio. La semifinale la faccio molto volentieri, ma ho perso due finali ai rigori e mi piacerebbe fare anche questa. Maldini è guarito clinicamente, per lui è più difficile perché ha una tendinopatia cronica e ha momenti positivi e altri in cui l'infiammazione è invalidante. Parliamo di un ragazzo che ha fatto un allenamento in venti giorni, non so quanto può giocare, ma domani può giocare. Noslin ha subito qualche colpo, se avessimo giocato dopo sette giorni non ci sarebbero stati problemi. Dia sta abbastanza bene, quando si parla di ragazzi che sei sicuro che non hanno 90 minuti l'ideale sarebbe farli partire perché così non rischi di sprecare slot".