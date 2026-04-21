Candidati Figc, Marani: "Per la Lega Pro è importante la riforma Zola"

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(ANSA) - ROMA, 21 APR - Il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, ha incontrato a Roma i due "possibili" candidati alla presidenza della Figc Giancarlo Abete e Giovanni Malagò. Entrambi gli incontri si sono svolti in un clima "cordiale e costruttivo - sottolinea in una nota la Lega Pro -, consentendo un confronto aperto e approfondito sui principali temi che riguardano il futuro del calcio italiano". Marani ha "ascoltato con attenzione le riflessioni delle due figure potenzialmente candidate, cogliendo l'occasione per rappresentare le istanze della Lega Serie C.

In particolare, è stata sottolineata l'importanza della "riforma Zola", ritenuta un passaggio fondamentale per garantire sostenibilità, sviluppo e valorizzazione dei giovani talenti italiani". "I dialoghi odierni - conclude la nota - hanno evidenziato come la Lega Pro sia parte attiva in un percorso di confronto istituzionale volto a contribuire in modo costruttivo al rinnovamento e alla crescita del sistema calcistico nazionale". (ANSA).