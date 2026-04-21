Prima tappa per "Un campione per amico": l'ex viola Graziani tra gli ospiti

Prima tappa per "Un campione per amico": l'ex viola Graziani tra gli ospitiFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:15News
di Redazione FV

Domani, mercoledì 22 aprile, a partire dalle ore 10:00, Adriano Panatta, Ciccio Graziani, Maurizia Cacciatori e Gonzalo Canale saranno a Livorno, presso la Terrazza Mascagni, per la prima tappa dell’evento “Un campione per Amico” che toccherà 12 comuni italiani. I quattro campioni faranno fare sport ai bambini delle scuole elementari in un villaggio gratuito allestito per praticare diverse discipline. 