Prima tappa per "Un campione per amico": l'ex viola Graziani tra gli ospiti
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Domani, mercoledì 22 aprile, a partire dalle ore 10:00, Adriano Panatta, Ciccio Graziani, Maurizia Cacciatori e Gonzalo Canale saranno a Livorno, presso la Terrazza Mascagni, per la prima tappa dell’evento “Un campione per Amico” che toccherà 12 comuni italiani. I quattro campioni faranno fare sport ai bambini delle scuole elementari in un villaggio gratuito allestito per praticare diverse discipline.
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