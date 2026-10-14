Il Como perde a Rotterdam: 3-2 per il Feyenoord e sconfitta in Champions
Il Como esce con le ossa rotte dalla partita di Champions League contro il Feyenoord a Rotterdam. Finisce 3-2 per gli olandesi nonostante il vantaggio iniziale lo avesse segnato Diao per i lariani, prima di infortunarsi. Dal 20' in poi però inizia la rimonta del Feyenoord guidata prima dal pareggio di Zechiel, poi da Moussa che segna di fatto una doppietta anche se sul secondo gol è il portiere Sanchez a buttarsela in porta sulla ribattuta del palo.
Di Douvikas il gol nel finale che prova a riaccendere gli animi al 92esimo, alla fine però arriva comunque una sconfitta per la compagine di Fabregas. Como che dunque dopo il grande esordio contro il Lipsia viene fermato dal Feyenoord, domenica invece in Serie A è atteso a Firenze dalla Fiorentina.
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