Riparte la serie A con Napoli-Lazio: le formazioni ufficiali
Alle 12.30 riprende la programmazione dell'undicesima giornata di serie A, con Napoli-Lazio, prima delle cinque gare spalmate durante questa domenica che sarà chiusa da Fiorentina-Juventus. Ecco le formazioni scelte dai due tecnici con Gattuso saldo al comando della classifica che, in caso di successo al "Maradona", potrebbe dare una spallata in chiave futura al suo ex compagno di squadra nel Perugia e suo tecnico al Milan campione d'Italia Massimiliano Allegri, visto il momento delicato del Napoli.
Napoli (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Marín; Vergara, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Olivera; Lang; Højlund. All. Allegri
Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. All. Gattuso
I risultati
Venezia-Udinese 2-1
Cagliari-Frosinone 1-0
Torino-Lecce 1-1
Parma-Bologna 1-2
Roma-Sassuolo 3-0
Le gare di oggi
12.30 Napoli-Lazio
15.00 Genoa-Milan
15.00 Monza-Atalanta
18.00 Inter-Como
20.45 Fiorentina-Juventus
Classifica aggiornata
1. Lazio 28 punti
2. Roma* 27
3. Inter 25
4. Como 23
5. Milan 21
6. Frosinone* 20
7. Juventus 17
8. Bologna* 17
9. Cagliari* 16
10. Napoli 14
11. Torino* 14
12. Genoa 13
13. Atalanta 11
14. Lecce* 10
15. Parma* 8
16. Fiorentina 8
17. Sassuolo* 8
18. Monza 7
19. Venezia* 6
(* =Una partita in più)
20. Udinese* 5
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