Rinnovi della Fiorentina: cifre e aggiornamenti su Dodo e Mandragora

vedi letture

La Fiorentina come è noto lavora su due rinnovi importanti che potrebbe andare in porto nel giro di qualche giorno, settimana al massimo. La trattativa, che si è riaperta negli ultimi giorni, è quella che riguarda Dodo. La dirigenza viola e l'entourage di Dodo stanno cercando un accordo: è in programma un incontro al Viola Park tra le due parti, per dare vita a una nuova trattativa, agevolata anche dal Decreto Crescita (ne beneficia per 10 anni secondo quanto raccolto da FirenzeViola nei giorni scorsi).

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb sul tavolo sembra ci sia un contratto da oltre 2 milioni di euro netti fino al 2029 con opzione per il 2030. L'ex Shaktar Donetsk non è il solo vicino al rinnovo contrattuale, perché con tutta probabilità arriverà prima l'ufficialità del rinnovo di Rolando Mandragora. Il centrocampista della Fiorentina, ormai titolarissimo sia con Palladino sia con Pioli, grazie ai suoi gol, con il suo procuratore ha già raggiunto un accordo con la Fiorentina per un rinnovo fino al 2028, con opzione di un anno, a circa 1,8 milioni di euro netti a stagione. Manca da sistemare ancora qualche cavillo ma l'accordo è pronto.