Retroscena Spezia-Fiorentina, c'era bozza di accordo per Kouamé dopo Nzola

>Sul gong del mercato invernale anche lo Spezia ha fatto un tentativo con la Fiorentina per Chrstian Kouamé, poi conteso e non finito né al Cagliari - nello scmabio saltato con Luvumbo - né al Verona - col famigerato giallo del deposito del contratto -. Come riferisce Il Secolo XIX il direttore sportivo Stefano Melissano, oltre ai già noti tentativi per Pedro Mendes e M’Bala Nzola ha battuto anche le piste che portavano a Mulattieri del Sassuolo, ora in forza al Deportivo La Coruna, Jeremy Le Douaron del Palermo, Massimo Coda della Sampdoria, Ettore Gliozzi del Modena e infine Daniel Vasulin del Viktoria Plzen, per poi virare nelle ultime ore su alcuni nomi importanti come quello di Christian Kouame della Fiorentina, per cui c’era stata un’apertura prima che piombassero su di lui Cagliari (rifiutato) e quell’Hellas Verona che non lo ha tesserato solo per un difetto di forma dovuto all’orario del deposito del contratto.