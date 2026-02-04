Bufera Kouamé-Verona, dura nota della Fiorentina: "Diffuse versioni non vere"
Dopo la ricostruzione del pomeriggio fatta dal presidente esecutivo del Verona, Italo Zanzi, anche la Fiorentina ha voluto fare chiarezza da parte sua sul caso Christian Kouamé. L'attaccante ivoriano era stato ceduto dai viola agli scaligeri negli ultimissimi minuti di mercato, operazione poi saltata a seguito di un problema nel deposito del contratto. Ecco la versione della Fiorentina, in un comunicato ufficiale diramato pochi istanti fa:
"La Fiorentina desidera fare chiarezza sul mancato trasferimento del calciatore Christian Kouame all’ Hellas Verona, visto che continuano ad essere diffuse versioni non attinenti con lo svolgimento dei fatti.
A seguito di un contatto telefonico tra le parti avvenuto alle 19:51 in cui l’ Hellas Verona accettava le condizioni del trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di acquisto a determinate condizioni, l’Hellas Verona inviava il plico completo di variazione di tesseramento, accordo in bollo, eventuali premi e obbligo e/o opzione di acquisto.
La documentazione ricevuta dal nostro Club, però, non rispettava quanto pattuito negli elementi essenziali in merito all’obbligo di acquisto.
La Fiorentina, dopo aver richiesto inizialmente all’Hellas Verona di ricevere la documentazione aggiornata, essendo consapevole della ristrettezza dei tempi, concordava un “gentleman agreement” verbale che rimandava la modifica della clausola da variare ad un momento successivo. Il nostro Club, pertanto, alle 19:59 inviava, per quanto di competenza, i documenti firmati alla controparte.
In seguito, l’Hellas Verona depositava l’intero fascicolo non firmato né dalla società Cessionaria, né dal Calciatore, né dalla società Cedente.
Per questo motivo l' Ufficio Tesseramenti della Lega Serie A, era costretto ad invalidare il trasferimento".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati