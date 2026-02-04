La Fiorentina da oggi ha un nuovo capo dell'area scouting: è il fiorentino Lorenzo Giani
Altra nota ufficiale arrivata in questi minuti sul sito della Fiorentina. Come ipotizzato nei mesi scorsi, l'area tecnica con l'arrivo di Fabio Paratici si è arricchita anche del toscano Lorenzo Giani, che è diventato il responsabile dell'area scouting. Ecco il comunicato del club viola:
"ACF Fiorentina annuncia che a partire da oggi, mercoledì 4 febbraio, Lorenzo Giani assumerà il ruolo di Capo dell' Area Scouting della Prima Squadra. Giani, nato a Firenze il 13 aprile 1979, ha già lavorato, con ruoli di responsabilità nello Scouting, alla Sampdoria, al Tottenham ed alla Juventus. Tutta la Società gli rivolge il più caloroso benvenuto e gli augura un percorso pieno di soddisfazioni".
Leggi l'anticipazione di FV: Paratici-Fiorentina, ci siamo. Porterà un nuovo capo scout: Giani in pole, Gabbanini fuori corsa
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati