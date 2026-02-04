Social
Cremonese, le prime parole di Luperto: "Insieme per raggiungere l'obbiettivo"
FirenzeViola.it
Arrivano le prime dichiarazioni di Sebastiano Luberto da giocatore della Cremonese. Il difensore centrale classe 1996, accostato in questo mercato invernale alla Fiorentina e approdato in grigiorosso dal Cagliari, ha voluto salutare i tifosi attraverso un video pubblicato sui canali ufficiali del club: "Ciao a tutti i tifosi grigiorossi, sono molto carico per questa nuova avventura. Ci vediamo presto allo stadio, pronti a lottare insieme per raggiungere l’obiettivo.
Forza!".
Pubblicità
News
Mercato da 5,5 in pagella. Squadra migliorata in tutti i reparti, ma nessuna vera operazione pensando alla salvezza. Qualcuno non ha ancora capito il vero obiettivo della Fiorentina. Gosens è rimasto: solo per la sua volontàdi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Mercato da 5,5 in pagella. Squadra migliorata in tutti i reparti, ma nessuna vera operazione pensando alla salvezza. Qualcuno non ha ancora capito il vero obiettivo della Fiorentina. Gosens è rimasto: solo per la sua volontà
Copertina
FirenzeViolaQuella strana e improvvisa voglia di un terzino destro: il retroscena di un obiettivo fallito
Dagli inviatiEcco Paratici al Viola Park: il nuovo ds della Fiorentina è arrivato al centro sportivo
Angelo GiorgettiMercato con il fiatone: Rugani e i dubbi in una difesa che gioca alta, l’equilibrio da trovare a centrocampo senza un vero mediano, il rimbalzo last minute per Nedeljkovic. Ci aspettiamo un Paratici diverso nel pieno delle sue funzioni
Mario TeneraniViola, basta: tirate fuori le palle… Non c’è ferocia nel vostro gioco. Vanoli deve dare una sveglia ai suoi. Mercato: il nuovo centrale è Rugani. Grazie Gosens, un gran gesto
Tommaso LoretoAl Maradona è il Napoli a scendere in battaglia, la Fiorentina continua a non voler indossare l'elmetto. E sul mercato è Rugani il più vicino
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com