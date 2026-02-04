Social

Cremonese, le prime parole di Luperto: "Insieme per raggiungere l'obbiettivo"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:49News
di Redazione FV

Arrivano le prime dichiarazioni di Sebastiano Luberto da giocatore della Cremonese. Il difensore centrale classe 1996, accostato in questo mercato invernale alla Fiorentina e approdato in grigiorosso dal Cagliari, ha voluto salutare i tifosi attraverso un video pubblicato sui canali ufficiali del club: "Ciao a tutti i tifosi grigiorossi, sono molto carico per questa nuova avventura. Ci vediamo presto allo stadio, pronti a lottare insieme per raggiungere l’obiettivo.

Forza!".