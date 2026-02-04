Empoli, il ds Stefanelli: "Per Kouame trattativa difficile, non siamo andati avanti"

Empoli, il ds Stefanelli: "Per Kouame trattativa difficile, non siamo andati avanti"FirenzeViola.it
Oggi alle 18:09News
di Redazione FV

Stefano Stefanelli, direttore sportivo dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla fine della finestra invernale di calciomercato, commentando anche le voci su un possibile ritorno al club di Corsi dell'attaccante viola Christian Kouame. Queste le sue parole sul tema: "Per Kouame c'è stato solo un contatto preliminare, come succede spesso nelle sessioni di mercato, ma non era una trattativa semplice e non si è andati avanti".