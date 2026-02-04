Napoli, tegola per Antonio Conte: Di Lorenzo si opera al piede
Tegola in difesa in casa Napoli. Il difensore azzurro Giovanni Di Lorenzo, uscito in barella contro la Fiorentina la scorsa giornata per un infortunio al ginocchio, in virtù dello stop per questo problema, ha scelto come comunicato dal club partenopeo ufficialmente, di operarsi al piede sinistro per risolvere un vecchio problema. Questo quanto scritto dal Napoli sul proprio sito ufficiale:
"In considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall'infortunio al ginocchio sinistro, Giovanni Di Lorenzo, di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa".
Mercato da 5,5 in pagella. Squadra migliorata in tutti i reparti, ma nessuna vera operazione pensando alla salvezza. Qualcuno non ha ancora capito il vero obiettivo della Fiorentina. Gosens è rimasto: solo per la sua volontà
