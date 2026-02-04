Ecco Paratici al Viola Park: il nuovo ds della Fiorentina è arrivato al centro sportivo
Inizia ufficialmente oggi l'era Fabio Paratici a Firenze. Il nuovo Ds della Fiorentina, in carica proprio da oggi, 4 febbraio 2026, è appena arrivato in città, nello specifico al Viola Park, la sua nuova casa. Il dirigente torna in Italia dopo aver salutato la Juventus nel 2021, poi l’esperienza al Tottenham, sia prima che a seguito dell’inibizione per 30 mesi per l’inchiesta sulle plusvalenze bianconere, stop terminato già dallo scorso luglio.
Sarà il responsabile del mercato ma in generale il massimo dirigente dei viola nell'area sportiva, affiancato da Goretti. Domani Paratici sarà anche presentato ufficialmente, con la conferenza stampa direttamente dal centro sportivo di Bagno a Ripoli in programma alle ore 13. Ecco le prime immagini di Fabio Paratici al Viola Park:
