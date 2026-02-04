Angelozzi: "Abbiamo ceduto Piccoli a pochi giorni dalla Fiorentina. E siamo ripartiti"

Guido Angelozzi, direttore dell'area tecnica del Cagliari, ha tenuto oggi una conferenza stampa per analizzare la fine del mercato invernale e ha dato anche un parere sulla squadra di Pisacane, ripartendo dal percorso avviato a fine estate: "Non scordatevi che a una settimana da Cagliari-Fiorentina avevamo battuto la Virtus Entella ai rigori, segna e gioca Piccoli, giovedì va alla Fiorentina. Lì se non hai forza morale come gruppo… Siamo ripartiti, abbiamo preso Belotti, poi dopo due partite in cui segnava si è rotto il crociato. Un'altra mazzata per il gruppo, ma noi siamo ripartiti e abbiamo fatto punti. Stesso discorso per Felici.

Noi siamo fortunati ad avere Pavoletti, Deiola, Caprile, Zappa… Anche Luperto era in questo gruppo, hanno una forza morale importante. Non dico bugie, dico quello che sento. La squadra è forte moralmente, questo mi ha impressionato e vanno dati i meriti a Pisacane, che ha creato armonia con la squadra. In passato c'è stato qualche piccolo malinteso tra il mister e Luperto, ma cose di campo. Ora chi gli toccava Luperto lo ammazzava, ammazzerà me (ride, ndr)".