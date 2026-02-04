Atalanta, Palladino: "Contro la Juventus sfida affascinante. Loro sono in crescita"
(ANSA) - BERGAMO, 04 FEB - "Giochiamo davanti al nostro pubblico, vogliamo essere competitivi contro una squadra piena di campioni e daremo tutto per passare il turno". Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, commenta ai microfoni di Sport Mediaset il quarto di finale di Coppa Italia contro la Juventus di domani sera a Bergamo. "Affrontiamo un avversario in crescita, una grande realtà, che ha raggiunto una consapevolezza importante anche per merito del grande lavoro di Spalletti", sottolinea il tecnico nerazzurro.
"È una partita affascinante in una competizione a cui noi teniamo molto - chiude Palladino -. Le possibili assenze nella Juventus? Personalmente, per come vedo io il calcio, preferisco giocare contro i migliori". (ANSA).
