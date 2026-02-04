FirenzeViola Kean pronto per il Toro, Rugani in dubbio. E Paratici apre il suo corso con due missioni

Tra campo e scrivania, al Viola Park si iniziano a gettare le basi per il futuro, sia prossimo che immediato. La giornata che sta per andare in archivio racconta esattamente questo: da un lato l'avvento di Fabio Paratici quale nuovo direttore sportivo della Fiorentina, dall'altro la preparazione alla gara di sabato sera contro il Torino che rischia di essere un vero e proprio crocevia di stagione.

In campo con la pioggia. Rugani sotto osservazione

E proprio sul match contro i granata è stato puntato il mirino da parte di Paolo Vanoli, che dopo la sconfitta col Napoli ha concesso il lunedì libero - a seguito della seduta di scarico tenuta la domenica - alla squadra, per riprendere con gli allenamenti dal martedì mattina. Ed è da ieri che la squadra viola si affaccia alla gara del Franchi, consapevole che si tratta di un appuntamento dove non sono ammessi errori. L'allenatore ha avuto tutto praticamente tutto il gruppo a disposizione, con Moise Kean ormai ristabilito quasi del tutto e dopo il rientro in campo a Napoli, lavora sodo per ripartire dal primo minuto contro il Toro. L'unico giocatore a rischio assenza è invece Daniele Rugani: l'ex bianconero si trascina ancora dietro la lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra riscontrata il mese scorso alla Juventus, in questi primi giorni al Viola Park ha fatto allenamenti personalizzati con l'obiettivo di andarci cauti e non rischiare ricadute. La sua eventuale presenza contro il Torino verrà valutata dallo staff medico giorno dopo giorno.

Paratici in. Le prime missioni del neo ds

Ma questo piovoso mercoledì fiorentino si è contraddistinto dall'ingresso al Viola Park, per la prima volta da nuovo direttore sportivo del club, di Fabio Paratici. Il nuovo responsabile dell'area sportiva della Fiorentina si presenterà domani, ore 13, dal Media Center del centro sportivo di Bagno a Ripoli, ma le sue prime missioni sono già note da giorni. Perché il neo ds lavorerà da subito ai rinnovi di Fortini e Dodo: il primo è stato cercato con insistenza dalla Roma sia d'estate che d'inverno e con un contratto in scadenza solo tra un anno e mezzo (e soprattutto appena centomila euro d'ingaggio) risulta una facile preda per tanti; il secondo ha vissuto una fase di disgelo con la società ad inizio stagione e dopo l'uscita di scena dell'ex ds Pradè - che aveva un rapporto non sempre idilliaco con gli agenti del brasiliano -, forte di un bel rapporto con la piazza, potrebbe convincersi a firmare il prolungamento. A Paratici il compito di portare il tutto a termine.