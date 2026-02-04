La Fiorentina accoglie Paratici. Giuseppe Commisso: "Estremamente soddisfatti"

La Fiorentina accoglie Fabio Paratici. Il nuovo direttore sportivo è arrivato nel pomeriggio al Viola Park, da oggi è ufficialmente in carica nel suo nuovo ruolo professionale e prima della presentazione che avverrà domani in conferenza stampa, la stessa società viola gli ha dato il proprio benvenuto pubblicamente, tramite una nota diffusa dal sito ufficiale del club. Questo il testo:

"ACF Fiorentina è lieta di dare il benvenuto al nuovo Direttore Sportivo Fabio Paratici, che da oggi è ufficialmente operativo presso il Rocco B. Commisso Viola Park.

Il Presidente della Fiorentina, Giuseppe B. Commisso, insieme al Consiglio di Amministrazione — composto dal CEO Mark Stephan, dal General Manager Alessandro Ferrari e da Catherine Commisso — gli rivolgono i migliori auguri per l’inizio di questa nuova esperienza professionale.

In occasione del suo arrivo il Presidente Giuseppe B. Commisso ha voluto condividere un messaggio di benvenuto: “Voglio mandare un caloroso abbraccio a Fabio Paratici, che da oggi entra a far parte della famiglia Fiorentina. Siamo estremamente soddisfatti di questa scelta, convinti che la sua esperienza e la sua visione rappresentino un valore aggiunto fondamentale per il nostro progetto sportivo. Non vediamo l’ora di vederlo all’opera per portare avanti insieme questo nuovo percorso di crescita”".