Inter, ammenda di 50 mila euro e diffida al club per il petardo lanciato ad Audero

Dopo le gare valide per la ventitreesima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha sanzionato l’Inter con un’ammenda di 50.000 euro, accompagnata da diffida, in seguito all’episodio che ha coinvolto il portiere della Cremonese Emil Audero. La decisione è legata all’esplosione di un petardo avvenuta a pochi metri dall’estremo difensore. Nel provvedimento sono state tuttavia riconosciute come attenuanti sia la collaborazione del club nerazzurro con le autorità competenti sia la pronta dissociazione mostrata dalla squadra in campo. Questo il comunicato del Giudice Sportivo:

"Ammenda di € 50.000,00 e diffida specifica: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, vario materiale pirotecnico (petardi e fumogeni); in particolare, al 3° del secondo tempo, lo scoppio di un petardo lanciato nei pressi di un calciatore della squadra avversaria comportava il momentaneo stordimento del medesimo e la sospensione della gara per circa tre minuti; rilevato che, pur trattandosi di fatti particolarmente gravi, questo Giudice debba adeguatamente valorizzare, in senso attenuante, il comportamento disponibile e collaborativo della Società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell'accaduto (art. 29 lett. c) CGS), nonché la palese dissociazione dalle gravi manifestazioni in atto (art. 29 lett. d) CGS) evidenziata in modo fattivo anche dai calciatori in campo, durante la gara e al termine della stessa. Si precisa che, in attuazione della diffida specifica, al ripetersi di simili comportamenti con rischio per l'incolumità di tesserati, Ufficiali di gara e personale addetto troveranno applicazione, ai sensi dell'art. 26 comma 3 CGS, una o più delle sanzioni previste dall'art. 8 comma 1 lett. d) e) f) CGS".