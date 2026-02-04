Coppa Italia, via ai quarti di finale: le formazioni ufficiali di Inter-Torino

Coppa Italia, via ai quarti di finale: le formazioni ufficiali di Inter-TorinoFirenzeViola.it
Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Iniziano stasera i quarti di finale di Coppa Italia. La prima gara in programma è all'U-Power Stadium di Monza alle ore 21, con Inter e Torino (prossima avversaria della Fiorentina in campionato) pronte a darsi battaglia per un posto in semifinale. Ecco le formazioni ufficiali del match:

INTER (3-5-2): J. Martinez.; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Cocchi; Bonny, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Marianucci, Coco; Pedersen. Anjorin, Prati, Vlasic, Obrador; Njie, Kulenovic. Allenatore: Marco Baroni.