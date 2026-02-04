Inizia l'era Paratici. Oggi l'arrivo a Firenze, ma il nuovo Ds ha parlato già coi calciatori

L’era Fabio Paratici inizierà oggi: come scrive la Nazione, il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, ufficializzato dal club il mese scorso, potrebbe già essere in giornata al Viola Park, con l’obiettivo di prendere visione del centro sportivo e, soprattutto, fare conoscenza con la squadra, con la quale tuttavia - per ora solo via telefono - ha già avuto alcuni contatti. Quella dell’ex dirigente della Juventus (che si è legato alla società dei Commisso con un contratto fino al 2030) si annuncia essere una presenza fissa dalle parti di Bagno a Ripoli: Paratici sarà costantemente al centro di ogni decisione sportiva del club e resterà sempre a stretto contatto con lo spogliatoio.

Ricordiamo poi che domani è prevista la conferenza stampa di presentazione del nuovo Ds viola, evento programmato alle ore 13 presso il media center del Viola Park.

