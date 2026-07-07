Ufficiale Baby Evangelista in prestito alla Pergolettese: c'è l'annuncio del club

vedi letture

La Fiorentina deve sistemare i tanti giocatori del 2006 reduci dalla vittoria dello scudetto Primavera ed ormai fuori quota per la prossima stagione, ma prova ad anticipare i tempi mandando in prestito anche alcuni 2007 pronti al salto. Tra questi Carlo Evangelista, andato in prestito secco alla Pergolettese.

Gli annunci di Fiorentina e Pergolettese

E' lo stesso club viola ad annunciarlo: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Carlo Evangelista all’ U.S. Pergolettese". Contemporaneamente c'è il comunicato social della Pergolettese: "La U.S. Pergolettese 1932 accoglie Carlo Evangelista, attaccante classe 2007, in arrivo dalla Primavera della Fiorentina. Il giocatore vestirà la maglia gialloblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027. Benvenuto e in bocca al lupo!"

Il percorso di Evangelista

Il giocatore che ha fatto le prime esperienze nella Ternana e nel Perugia è approdato alla Fiorentina nel 2019, con cui nel 2026 ha vinto torneo di Viareggio e scudetto Primavera appunto, ed ora affronterà la sua prima stagione da professionista in serie C.