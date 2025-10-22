Resta su Radio FirenzeViola: ascolta con noi le parole di Pioli

Proseguono anche oggi, mercoledì 22 ottobre, le dirette di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it fino alle 21.30. Inizia ora la seconda ora con Giacomo Galassi, Chiara Bevilacqua e Angelo Giorgetti che vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento” e tanti collegamenti da Vienna: dalle 18.30 infatti seguiremo in diretta la conferenza stampa di Stefano Pioli e un giocatore della Fiorentina. Il palinsesto di giornata proseguirà, dalle 19:00 alle 20:00, con "Scanner", a cura di Giulio e Anna Dini. Dalle 20:00 alle 20:50 andrà in onda "Colpi d'Ala" con Lorenzo Marucci e Alberto Di Chiara. Infine le trasmissioni della giornata saranno chiuse, dalle 21 alle 21:30, da "Extra Viola", il format di approfondimento dei temi viola del giorno in collaborazione con RTV38. Potete seguirci, come al solito, da App o pc anche in modalità video, in Dab se siete in auto e in tv, smart o sul canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia.

Per ascoltarci CLICCA QUI!