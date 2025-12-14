Aglietti: "Non ha senso cacciare Vanoli. Difficile capire come i viola possano riprendersi"

L'ex tecnico tra le altre squadre di Verona, Ascoli e Brescia, Alfredo Aglietti, ha commentato nel corso della trasmissione Viola - in onda tutte le domeniche su Rtv38 - la sfida persa dalla Fiorentina in casa contro l'Hellas Verona di Zanetti. Queste le sue dichiarazioni: "Lo spazio per recuperare c'è ma vedo difficile che questa squadra possa farlo. La Fiorentina non ha ancora vinto e non ci è andata neanche vicino. Riprendere nove punti a quelle davanti è difficile. Oggi non ha senso parlare di nuovo di cambio allenatore, torneresti indietro a quando hai mandato via Pioli. Vanoli anche a costo di andare contro il gruppo dovrà cambiare qualcosa, anche dal punto di vista tattico. Si deve creare qualcosa per far reagire la squadra.

L'avversario si giocava tanto te hai approcciato alla gara con una cattiveria diversa da quella che serviva. Il gol preso al 93' da fallo laterale non si può prendere. La speranza è l'ultima a morire, però ci deve essere uno shock positivo. Andare in Serie B sarebbe un bagno si sangue enorme a livello economico. Si deve arrivare a gennaio con obbiettivi chiari per giocatori utili alla causa, che sennò si rischia solamente di fare danni. Vanno presi giocatori che contribuiscano in modo decisivo a risollevare la squadra".