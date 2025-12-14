Dagli inviati
Squadra arrivata sotto scorta al Viola Park: centro sportivo blindato
Continua il momento di forte tensione all'interno dell'ambiente Fiorentina. Dopo il cordone antisommossa già scioltosi ma presente fino a poco tempo fa davanti allo Stadio Artemio Franchi, le forze dell'ordine, come testimoniato dalle immagini raccolte dalla nostra redazione, hanno scortato verso il Viola Park la squadra di Paolo Vanoli, che, come comunicato dal club, trascorrerà in ritiro al centro sportivo le prossime ore.
All'ingresso del Viola Park, dove è presente anche la dirigenza, sono rimaste due pattuglie a blindare il centro sportivo da eventuali contestazioni dei tifosi.
