Pallavolo, la Savino del Bene Scandicci vince il Mondiale per Club
di Redazione FV

La Savino del Bene Scandicci, squadra allenata da Marco Gaspari, conquista il Mondiale per Club di pallavolo per la prima volta nella sua storia e lo fa battendo in 4 set Conegliano nella finale tutta italiana disputatasi a San Paolo in Brasile. Dopo aver salvato quattro set ball Scandicci si è aggiudicata il primo set 30-28, vincendo poi anche il secondo per 25-19. I veneti poi si sono rifatti sotto portando a casa il terzo parziale per 25-20. Alla fine però il 25-23 finale per Antropova e compagne nel quarto set ha fatto volare il club fiorentino sul tetto del mondo