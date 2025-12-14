Amoruso: "Non si può dare la squadra già in B. Ferrari li per caso, che ne sa di certe situazioni?"

Ospite in studio a RTV 38, l'ex viola Lorenzo Amoruso si è così espresso sulla partita persa dalla Fiorentina contro il Verona: "Non era importante come ma doveva arrivare la vittoria. È normale che al di là delle varie problematiche oggi hai fatto la miglior partita dell'anno contro una diretta concorrente con cui non hai perso 3 ma 6 punti. Per quanto oggi la squadra sia sembrata tale e abbia avuto un giusto atteggiamento non sembra finire questa crisi. Oggi abbiamo ritrovato anche un paio di giocatori come Fagioli e Gudmundsson. Sono delle annate che vanno così. De Gea l'ha combinata grossa posizionandosi male in occasione del primo gol di Orban. C'è tanta amarezza perché tutti aspettavamo questa partita e ci credevamo, i calciatori in primis. Quando però le cose devono andare in una certa maniera è dura raddrizzare il tutto. Ora conta solo il lavoro, non posso dare la squadra già per retrocessa al 14 dicembre, altrimenti finisce male".

Dirigenza?: "Uno come Ferrari, nominato per un puro caso, cosa vuoi che ne sappia di situazioni così? Io credo che in qualsiasi competizione sportiva vera non si debba vivere di ricordi, ogni anno è una nuova avventura, è inutile si parli ancora dei 65 punti. Qui siamo partiti malissimo, con errori che volendo si possono risolvere. Non si può però andare a dire che l'ambiente è bellissimo".