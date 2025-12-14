Social

Zazzaroni: "A Firenze agonia sportiva non tollerabile. Serve una scossa"FirenzeViola.it
Oggi alle 23:20News
di Redazione FV

Attraverso un post pubblicato su Instagram, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato così la sconfitta della Fiorentina contro il Verona: "Ha giocato in arancione per non farsi riconoscere, ma é da mesi che non riconosciamo la Fiorentina. Mancano 23 partite alla fine e l'unica certezza che ho è la fragilità della società. Che ha il presidente in America, 21 mesi fa ha perso Barone, di recente ha accettato le dimissioni di Pradè e ora si ritrova col povero Ferrari isolato e non in grado di assumersi la responsabilità di scelte forti. L'agonia, o se volete l'eutanasia sportiva, non è tollerabile.

Serve una scossa. Di qualsiasi tipo. La realtà va affrontata con decisione".