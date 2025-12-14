Social
Zazzaroni: "A Firenze agonia sportiva non tollerabile. Serve una scossa"
Attraverso un post pubblicato su Instagram, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato così la sconfitta della Fiorentina contro il Verona: "Ha giocato in arancione per non farsi riconoscere, ma é da mesi che non riconosciamo la Fiorentina. Mancano 23 partite alla fine e l'unica certezza che ho è la fragilità della società. Che ha il presidente in America, 21 mesi fa ha perso Barone, di recente ha accettato le dimissioni di Pradè e ora si ritrova col povero Ferrari isolato e non in grado di assumersi la responsabilità di scelte forti. L'agonia, o se volete l'eutanasia sportiva, non è tollerabile.
Serve una scossa. Di qualsiasi tipo. La realtà va affrontata con decisione".
