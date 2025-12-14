Juventus, Spalletti: "Contro il Bologna la mia vittoria più bella"

(ANSA) - BOLOGNA, 14 DIC - "E' la vittoria più bella. Questa sera ai ragazzi posso dire solo bravi": parola di Luciano Spalletti, che etichetta così il blitz di Bologna che rilancia i bianconeri in corsa Champions e al sorpasso in classifica sul Bologna. "Questa è una vittoria che ha un valore, che ci dà entusiasmo. Basta guardare la classifica per capire che giocavamo contro una squadra forte, costruita bene, e guardare la partita per capire che il Bologna ci ha creato difficoltà. Ma questa sera la Juventus è sempre stata dentro la partita, con cuore e testa. Avevo visto la squadra in crescita nel corso della settimana, ma ci serviva la prova del campo per prendere fiducia nel percorso e nel lavoro che stiamo portando avanti. Vittoria importante per morale fiducia e classifica".

Vittoria frutto anche dei cambi, con l'ingresso di Cabal, autore del gol del vantaggio, e di Openda, che causa il rosso di Heggem: "Openda è più una seconda punta e contro una squadra come Bologna, per caratteristiche, è più a suo agio nello sfruttare gli spazi. Cabal è un cavallo, deve solo imparare a gestire meglio l'emotività. Felice Spalletti, Vincenzo Italiano invece mastica amaro: "Perdiamo per una palla inattiva contro una squadra forte, abbiamo creato e concesso, ma fino a quando siamo stati in 11 c'eravamo. Meno qualitativi del solito ma c'eravamo. Un po' di fatica è venuta fuori, dal momento che abbiamo preparato la partita in un solo allenamento, ma non vuole essere un alibi. Abbiamo perso ma non usciamo ridimensionati, il cammino continua con la SuperCoppa della prossima settimana e di questo dobbiamo andare orgogliosi" (ANSA).