Genoa, De Rossi: "Siamo ancora in fondo. Le concorrenti per la salvezza corrono"

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta della sua squadra contro l'Inter: "Partiamo dalla fine: l'Inter ha meritato di vincere. Alla fine l'atmosfera ci ha portato a credere al pari. Siamo partiti bene ma poi abbiamo preso gol dopo sei minuti. In fase di pressione siamo andati bene. C'è stato un piccolo meccanismo da mettere a posto, evidentemente non sono stato io molto chiaro ma penso che la squadra abbia fatto una partita degna contro una squadra più forte di noi. Va dato merito a questi ragazzi di aver onorato quella bella cornice vista in questo stadio".

Lo spirito però è diverso sin dal suo arrivo: "Io sono contento dal primo giorno di essere qui. Ma è nello spogliatoio che ti guadagni il pane. I giocatori mi ridanno indietro emozioni forti. C'è stata partecipazione da parte di tutti incredibile. Abbiamo fatto un buon filotto in queste cinque partite però siamo ancora sotto. Le concorrenti fanno punti e dobbiamo farli anche noi contro squadre forti".