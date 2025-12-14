Serie A, la Juventus espugna il Dall'Ara vincendo 1-0 contro il Bologna

Si è da poco concluso il posticipo della domenica di Serie A tra Bologna e Juventus. Il match, disputatosi al Dall'Ara con fischio d'inizio alle 20:45, è stato deciso nel secondo tempo da un colpo di testa di Cabal, che sfruttando un bel traversone di Yilidz ha battuto Ravaglia. I padroni di casa inoltre nel corso della partita sono rimasti in dieci uomini per l'espulsione al 69' di Heggem per fallo da ultimo uomo su Openda. Con questi tre punti i bianconeri salgono al quinto posto a quota 26 punti scavalcando proprio la squadra di Italiano ferma a quota 25 e attualmente al sesto posto.