Serie A, in campo Bologna e Juventus: le formazioni ufficiali del match

Il 15° turno di Serie A, che ha visto la Fiorentina cadere nuovamente e precipitare sempre più ultima in classifica, dopo la gara delle 18:00 vinta dall'Inter per 2-1 in casa del Genoa, prosegue con il posticipo domenicale del Dall'Ara tra Bologna e Juventus. Le squadre sono pronte a scendere in campo e lo faranno con le seguenti formazioni ufficiali:

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Pobega, Cambiaghi; Dallinga. A disposizione: Pessina, Franceschelli, Holm, Castro, Bernardeschi, Rowe, Immobile, Odgaard, Lykogiannis, De Silvestri, Dominguez, Markovic, Sulemana, Fabbian. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Scaglia, Bremer, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario, Cabal, Rouhi. Allenatore: Luciano Spalletti.