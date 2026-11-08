Repubblica: "Fagioli, la gara da ex e quel ricordo della Juventus sui social"

Nel giorno di Fiorentina-Juventus, Repubblica Firenze torna sul legame tra Nicolò Fagioli e il club bianconero attraverso una fotografia degli anni trascorsi a Torino, rimasta a lungo in evidenza sul suo profilo Instagram e rimossa soltanto negli ultimi giorni. Un segnale di riconoscenza verso la società che lo ha cresciuto e accompagnato nei primi passi in Serie A. Stasera, però, il centrocampista ritroverà la Juventus da avversario, con la possibilità di lasciare il segno con la nuova maglia.

Nel frattempo Vanoli gli ha rinnovato la propria fiducia, invitandolo a mantenere la serenità e a concentrarsi esclusivamente sul campo. Il tecnico lo considera un patrimonio della Fiorentina e della Nazionale e conosce bene quanto tenga a questa partita, tanto da augurarsi un suo gol dell'ex. Rimane comunque aperto il confronto con Oulai per una maglia da titolare: Fagioli era stato sostituito all'intervallo contro l'Atalanta e a Reggio Emilia aveva commesso la perdita di possesso da cui era nato il vantaggio del Sassuolo, mentre l'ivoriano aveva convinto con i suoi ingressi a gara in corso.

A rendere ancora più delicata la vigilia del centrocampista ci sono anche le recenti vicende extracalcistiche. Fagioli è infatti parte offesa nell'inchiesta della Procura di Roma relativa a una presunta estorsione collegata al mondo delle scommesse illegali. Vanoli gli ha chiesto di lasciarsi tutto alle spalle e pensare soltanto alla Fiorentina. Da titolare o da subentrato, quella contro la sua ex squadra rappresenta un'occasione importante per ritrovare continuità e riconquistare un ruolo centrale negli equilibri viola. Lo riporta Repubblica Firenze.