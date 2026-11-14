Italia, Cambiaghi torna a casa: non ha smaltito il trauma alla caviglia
La Nazionale guidata da Roberto Mancini ha svolto questa mattina una seduta di allenamento presso il Centro Sportivo Angelo Moratti di Appiano Gentile. Nel pomeriggio, invece, la squadra si metterà in viaggio verso Bruxelles, dove domani sera, alle 20.45, sfiderà il Belgio allo stadio Re Baldovino nell'ultima gara del girone di UEFA Nations League. A dirigere l'incontro sarà il fischietto norvegese Eskas.
Cambiaghi lascia il ritiro azzurro
Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, nel corso della mattinata, lo staff medico della Nazionale ha effettuato nuovi controlli sulle condizioni di Nicolò Cambiaghi. L'attaccante del Bologna, protagonista di un'ottima prestazione contro la Francia, non è riuscito a smaltire il trauma alla caviglia rimediato giovedì proprio durante la sfida con i francesi. Per questo motivo, il giocatore sarà costretto a lasciare il ritiro azzurro.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati