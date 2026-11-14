Italia U17, Pasqual: "Sono molto contento, la squadra risponde bene"

Missione compiuta per la Nazionale Under 17, campione d’Europa in carica, che grazie al successo per 4-0 contro l’Armenia conquista con una giornata d’anticipo la qualificazione alla Lega A del secondo turno. All’FFA Academy Stadium di Erevan, gli Azzurrini si impongono nella seconda giornata del Gruppo 10 grazie alle reti di Michele Elena al 16’, Pietro Salvai al 31’, Fortune Erhunmwun Egharevba al 49’ e Gabriele Borsa al 78’.

“Sono molto contento – sottolinea il tecnico azzurro Manuel Pasqual –, soprattutto per il lavoro svolto in questi primi dieci giorni. Abbiamo affrontato e battuto due squadre molto chiuse, ma i ragazzi hanno saputo scardinare le loro difese, realizzando 10 reti senza subirne. È un risultato importante, che ci garantisce la Lega A nel secondo turno e ci permette di affrontare l’ultima partita del girone come una finale, che puntiamo chiaramente a vincere per chiudere al primo posto a punteggio pieno”.

L’Italia, prima in classifica con 6 punti insieme alla Francia, affronterà proprio i transalpini martedì 17 novembre alle ore 11 allo Stadio ‘Vahagn Tumasyan’. La formazione francese arriva all'appuntamento dopo il 3-0 conquistato contro il Lussemburgo.

“Valuteremo le condizioni dei ragazzi nei prossimi giorni – continua Pasqual – e schiereremo la miglior formazione possibile. La squadra sta rispondendo bene, dentro e fuori dal campo, grazie al grande lavoro di tutto lo staff. Sono soddisfatto perché nelle prime due partite siamo riusciti a coinvolgere tutti. Ora ci manca l’ultimo passo per chiudere questo primo turno nel migliore dei modi”.