Raspadori torna in Serie A ma non alla Roma: fatta con l'Atalanta a 25mln

Si è chiusa in maniera un po’ inaspettata la telenovela Giacomo Raspadori. Come riporta Sky Sport, l’ex attaccante di Sassuolo e Napoli lascerà l’Atletico Madrid per tornare in Serie A, ma non alla Roma come tutto sembrava far pensare fino a qualche giorno fa. Ha chiuso per l’attaccante l’Atalanta allenata da Raffaele Palladino, per un’operazione da 25 milioni di euro totali a titolo definitivo. Il giocatore ha detto sì e potrebbe aggregarsi al gruppo nerazzurro già nei prossimi giorni.