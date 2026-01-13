Perso Raspadori, la Roma si butta su Vaz: operazione da 25 milioni

vedi letture

La Roma ha risposto all’Atalanta sul mercato dopo aver perso la corsa a Giacomo Raspadori, che andrà all’Atalanta per circa 25 milioni di euro. I giallorossi hanno infatti definito un accordo con l’Olympique Marsiglia per Robinio Vaz, giovane attaccante francese classe 2007 valutato circa 25 milioni complessivi tra parte fissa e opzione di riscatto.

Secondo SkySport, Vaz è atteso in Italia per le visite mediche e la firma di un contratto potenzialmente valido fino al 2030 se verrà esercitato l’obbligo di riscatto. Questo acquisto rappresenta un importante rinforzo per la Roma e una risposta immediata alla mossa dell’Atalanta nel mercato degli attaccanti.