Kospo resterà a Firenze, niente prestito: club contento della sua crescita

vedi letture

Come riporta in questi minuti TMW, non ci sarà nessuna cessione per il giovanissimo Eman Kospo, classe 2008 arrivato in estate dal Barcellona. Nonostante il centrale bosniaco non abbia ancora fatto il suo esordio tra i professionisti, il club viola è molto contento dei progressi che il ragazzo sta maturando e lui è a sua volta soddisfatto dell'esperienza in Toscana. La Fiorentina pertanto continuerà a monitorare il suo percorso di crescita senza mandarlo in prestito da nessuna parte.