Giuntoli riparte dall'Arabia Saudita? Offerta dall'Al Nassr e da un altro club
FirenzeViola.it
Cristiano Giuntoli potrebbe iniziare una nuova avventura in Arabia Saudita. Come riporta TMW, l’ex dirigente di Napoli e Juventus accostato anche alla Fiorentina prima che il club viola virasse su Paratici, sta valutando se accettare l’offerta dell’Al Nassr, club nel quale gioca Cristiano Ronaldo. Ma ha in mano anche un’altra offerta e nei prossimi giorni scioglierà le riserve, calcolando che dall’Arabia sono arrivate delle offerte faraoniche per il dirigente che dunque sta valutando attentamente il da farsi.
