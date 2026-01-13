Fagioli sempre più al centro del progetto: tanti sondaggi ma il futuro è viola

vedi letture

Nicolò Fagioli sta vivendo una nuova fase importante in maglia Fiorentina: con l’arrivo di Paolo Vanoli ha trovato una dimensione di gioco che lo ha riportato al centro del progetto viola. Queste prestazioni - riporta TMW - non sono passate inosservate: diversi club di Serie A e d’Europa hanno monitorato il suo momento, approfittando anche delle difficoltà di classifica della Fiorentina per sondare eventuali disponibilità di mercato.

Nonostante gli interessamenti, però, Fagioli resta in piena sintonia con l’ambiente e lo staff tecnico viola. La sensazione condivisa è che il classe 2001 resti a Firenze, dove la società lo considera non solo un elemento chiave sul campo ma anche una pedina fondamentale nel progetto tecnico tra presente e futuro.