Serie B, Sampdoria matematicamente salva: obiettivo raggiunto per Martinelli
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La Sampdoria raggiunge la matematica salvezza. Dopo la paura di una clamorosa retrocessione in Serie C, il club bulcerchiato è riuscito a risalire la china portandosi a casa anche la sfida decisiva contro il Sudtirol. 1-0 il risultato con gol di Abildgaard che ha permesso alla squadra di mister Lombardo di issarsi, ad una giornata dalla fine, a +5 dalla zona playout occupata dall'Entella.
Obiettivo raggiunto anche per Tommaso Martinelli, portiere viola in prestito ai blucerchiati, fondamentale nella risalita doriana grazie alle sue parate e alle sue prestazioni. All'arrivo del portiere 2006 a Genova, infatti, la Sampdoria si trovava al 14° posto con 17 punti, a soli 4 punti dal Pescara, fanalino di coda.
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