Ranieri: "Secondo tempo difficile, ma punto fondamentale. Con Vanoli abbiamo svoltato"

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Il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, ha parlato ai canali ufficiali del club viola al termine della gara contro il Lecce, che si è conclusa con il risultato di 1-1. Queste le sue parole: "Forse una partita non bellissima esteticamente però posso dire che abbiamo fatto un buon primo tempo dove abbiamo trovato tante linee di gioco. Poi nel secondo tempo anche gli avversari hanno cominciato a spingere con lo stadio, noi ci siamo abbassati forse un po' troppo e abbiamo smesso di giocare però è un punto che ci fa bene. Non era scontato per niente fare un punto a Lecce dopo tante partite che abbiamo affrontato in due settimane, quindi dobbiamo essere soddisfatti della partita che abbiamo fatto".

C'è stata una svolta nel gruppo? "Da quando è arrivato il mister abbiamo svoltato un po' tutti, si vede in campo la voglia che abbiamo di affrontare le partite, un tempo magari non si portava a casa neanche un punto, mi ricordo con il Verona e Como. Il secondo tempo ha meritato il Lecce però siamo stati bravi lì e non era scontato. Adesso abbiamo una settimana lunga per preparare al meglio la sfida contro il Sassuolo. Abbiamo due giorni liberi, fondamentali per affrontare la gara".