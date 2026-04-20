Di Francesco (DAZN): "Messa sotto la Fiorentina per larghi tratti"

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Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato a DAZN dopo il pareggio contro la Fiorentina: "Venivamo da sconfitte contro squadre importanti, per me stavamo facendo bene anche prima del gol preso ma poi abbiamo reagito e forse la seconda occasione nasce da un fallo di Fagioli su Coulibaly. Nel secondo tempo li abbiamo messi lì per più di mezzora con tante palle messe in mezzo all'area che purtroppo non abbiamo concretizzato. È un po' il cruccio di questa stagione ma mi tengo la prestazione perché come ho detto ai ragazzi con questo spirito ci possiamo salvare".

Cosa manca per la salvezza?

"Sicuramente possiamo crescere dal punto di vista offensivo e oggi abbiamo sfruttato la nostra caratteristica migliore cioè giocare sulle fasce. Questa squadra sta lavorando per ottenere l'obiettivo che è la salvezza, attraverso l'organizzazione. Dobbiamo dare qualcosa di più negli ultimi 25 metri. Ma con queste prestazioni e il lavoro settimanale possiamo migliorare ancora".

Dopo il gol siete andati un po' giù di testa?

"Tutto nasce attraverso vari elementi, ultimamente abbiamo sempre preso gol attono al 30esimo del primo tempo e siamo andati un po' giù mentalmente. Però il campo ha dimostrato che dopo lo sbandamento per lunghi tratti la Fiorentina ha calciato poco in porta ed è stata poco pericolosa. Dobbiamo migliorare e mantenere questo equilibrio. Il momento è delicato e vogliamo coinvolgere tutto l'ambiente".