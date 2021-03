RAFFA, Calcio? I veri valori in soffitta. Prandelli...

Nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Tonino Raffa, voce storica di Tutto il Calcio Minuto per Minuto. Queste le sue parole su Cesare Prandelli: "Mi hanno colpito le sue dimissioni come la sua umanità con cui ha detto basta. Il calcio è come la vita: ha le sue pressioni e le sue scorie, e quando accumuli così tanto stress che non riesci a gestire, tutto diventa un peso che ti schiaccia. Molti hanno apprezzato il contenuto della sua lettera, in sostanza lui ha detto che se il mondo del calcio deve essere allora voglio scendere. Impossibile dargli torto vedendo i vari avvenimenti. I veri valori sono stati messi in soffitta. Prandelli ha gettato la spugna, ma nella vita si fanno scelte che vengono prima del calcio e del lavoro. Merita tutto il nostro rispetto, e la grande umanità che c'è stata all'origine di questo gesto".