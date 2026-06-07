Quale futuro per Fabbian? Difficile che possa essere ceduto alle cifre appena spese
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Uno dei giocatori che con il 4-3-3 di Fabio Grosso potrebbe trovare poco spazio nel corso della prossima stagione è senza alcub dubbio Giovanni Fabbian, arrivato per 15,5 milioni tra prestito e riscatto in quel di Firenze lo scorso gennaio, e chiuso dalle tante mezze ali presenti in rosa. Proprio in virtù del suo recente sbarco in viola, sottolinea il Corriere Fiorentino, si fa però fatica a immaginare che l'ex Bologna possa esser ceduto a quelle cifre e soprattutto a titolo definitivo.
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