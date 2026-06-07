FirenzeViola New York si tinge d'azzurro con Baggio&Co: anche la famiglia Commisso presente (foto esclusiva)

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L'America si sta preparando ai Mondiali e all'invasione di Nazionali e tifosi ed è inutile sottolineare dove c'è grande delusione da parte delle comunità italiane che vivono oltreocano per l'assenza dell'Italia. Così Gianni Infantino ha pensato bene di portare a Toronto e New York le "Legend" dell'Italia, da Pagliuca e Nesta a Vieri e Panucci passando per Ambrosini, per citarne solo alcuni, con un mister d'eccezione come Roberto Baggio. Dopo una prima gara a Toronto il gruppo si è spostato a New York dove ieri il punto di ritrovo è stata la cattedrale di St Patrick, con Don Luigi padrone di casa. La cattedrale è stata anche la chiesa dove si è celebrato il funerale di Rocco Commisso.

Famiglia E proprio la famiglia Commisso, il figlio Giuseppe presidente della Fiorentina e la madre Catherin, hanno partecipato all'incontro tra le vecchie glorie e la comunità italiana che vive a New York. Un momento importante appunto per chi sperava di tifare Italia in questi Mondiali ma che ha avuto dunque modo di consolarsi abbracciando le glorie azzurre (molte passate da Firenze). La presenza dei Commisso è stata importante anche perché oggi, ore 17 italiane, proprio le Legend azzurre sfideranno le Legend MLS sul campo della Columbia University finanziato e intitolato a Rocco Commisso. Nella foto esclusiva Giuseppe e Catherin Commisso a colloquio con Don Luigi.