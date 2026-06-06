Il presidente del Besiktas esalta Italiano: "Astro nascente del calcio europeo. In viola..."

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Il presidente del Besiktas Serdal Adali ha parlato dell'arrivo nel club di Istanbul di Vincenzo Italiano, tecnico che oggi ha firmato il suo contratto fino al 2028: "A seguito di consultazioni con il nostro ds Önder, abbiamo iniziato a lavorare per selezionare il tecnico più adatto alle nostre aspettative e ai nostri obiettivi e abbiamo avviato le trattative con Vincenzo Italiano, astro nascente del calcio europeo. Durante questi incontri, abbiamo illustrato la situazione della nostra squadra, le nostre aspettative e i nostri obiettivi.

Con idee e obiettivi allineati, lo abbiamo scelto: un allenatore che si è fatto un nome in Serie A, ha raggiunto due volte la finale di Conference League con la Fiorentina, ha vinto la Coppa Italia con il Bologna ed era in trattative con importanti club in Italia e in tutta Europa. Non ho dubbi che saprà proporre il tipo di calcio che i tifosi del Beşiktaş desiderano vedere in campo.