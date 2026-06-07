FirenzeViola Fiorentina, ridurre il monte ingaggi senza perdere De Gea: ecco la missione di Paratici

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La società chiederà a Paratici di abbassare il monte ingaggi della rosa senza perdere competitività: ecco il primo scoglio stagionale per il nuovo ds viola

Uno degli argomenti che saranno discussi nel tanto atteso faccia a faccia tra la dirigenza della Fiorentina e la proprietà viola, con Fabio Paratici e Alessandro Ferrari che domani partiranno alla volta dell’America per incontrare Giuseppe Commisso e sua madre Catherine, sarà soprattutto quello legato ad un ridimensionamento e ad un abbassamento del monte ingaggi del club, al momento il settimo più importante dell’intera Serie A.

Una richiesta inevitabile

Il fatto che ovviamente il club, in virtù di quanto fatto in questa stagione e dell’assenza della squadra dalle prossime coppe europee, richieda di rivedere al ribasso quello che è il costo annuale della rosa, era di sé per sé abbastanza prevedibile. La conseguenza però è che Paratici, analizzando i vari profili all’interno dell’organico, sarà costretto a dover rinunciare a uno di quei giocatori dall’ingaggio più elevato ma anche di conseguenza dall’importanza tecnica e carismatica più importante all'interno dello spogliatoio.

Tre indiziati

I nomi sono presto fatti e conducono soprattutto a tre profili: Kean, Gosens e De Gea, ossia i tre giocatori più pagati dell’intera rosa. Se per i primi due le idee di una cessione era già nell’aria, visti i rendimenti avuti nell’ultimo anno ed anche i diversi problemi fisici accusati, diversa è la situazione per quanto riguarda De Gea. Lo spagnolo infatti, oltre ad essere probabilmente quello dei tre ad aver meglio performato nell’annata 2025/2026, seppur con alcuni passaggi a vuoto che sono sotto gli occhi di tutti, è anche stato elevato al grado di capitano e leader massimo dello spogliatoio viola.

Tocca a Paratici

Una sua cessione, dunque, oltre a portare a livello di cartellino meno risorse vista l’età più avanzata dello spagnolo, comporterebbe anche il dover rituffarsi sul mercato alla ricerca di un portiere che, difficilmente, sarebbe dello stesso livello tecnico, ma che ancor più difficilmente potrebbe riuscire ad eguagliare il livello di leadership che l’ex Manchester United ha dimostrato di avere. Quello che attende Paratici è dunque il primo vero rebus importante della prossima stagione da provare a risolvere. Abbassare il monte ingaggi, riuscendo però a tenere alta la competitività di una squadra che, a partire dal suo portiere e capitano, dovrà inevitabilmente rilanciarsi nel prossimo campionato.